МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Решение ОПЕК+ прекратить ограничивать добычу нефти может привести к демпингу стран на мировом рынке, однако в России изменения цен будут небольшими, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Как ранее сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи всех стран ОПЕК+, альянс будет продолжать работать в рамках хартии по сотрудничеству, с 1 апреля обязательств по сокращению добычи ни у кого нет. Наращивание добычи нефти Россией теперь зависит от планов компаний, добавил Новак. Министр нефти Ирана Бижан Зангане подчеркнул, что ОПЕК не будет дополнительно сокращать добычу нефти без РФ.

"Ну, демпинг, конечно, возможен. Сейчас фьючерсы апрельские разыгрывают, короткие довольно-таки, поэтому не думаю, что кто-то здесь выиграет за счет продажи больших своих объемов на демпинге … Конечно, в определенной мере конкуренция между компаниями будет влиять, но небольшая волатильность ценообразования будет. Я думаю, что внутри волатильность будет небольшая, а межстрановая, конечно, будет больше. Такие страны, как Иран, и еще какие-то — это может сказываться", — сказал Чепа.

Депутат считает, что следует подождать 10-15 дней, прежде чем делать прогнозы. За это время удастся посмотреть, что будет происходить с распространением коронавируса в Европе и, напротив, достаточно длительным спадом заболевания в Китае, ведь благодаря этому спаду в КНР вновь начинают работать ранее закрывшиеся предприятия.

"То, что ОПЕК не сокращает добычу, мне кажется, это неправильно. Эту договоренность они должны были достигнуть, в определенной мере уменьшить добычу, мое такое мнение", — заключил Чепа.