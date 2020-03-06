ВАШИНГТОН, 6 мар /ПРАЙМ/, Михаил Тургиев. От срыва переговоров ОПЕК+ и падения цен на нефть выиграют страны, по которым ударил коронавирус, считает директора Центра мировой энергетики при Атлантическом совете Рэндольф Белл.

"(Выиграют) потребители нефти, потому что цены такие низкие. Если посмотреть на Китай, Японию, Южную Корею, — они все крупные импортеры, их экономики страдают из-за коронавируса. И снижение цен на нефть может быть небольшим смягчающим фактором. Вот кто выиграет от этого", — сказал он в пятницу РИА Новости.

При этом он воздержался от любых прогнозов относительно будущих цен на нефть и последствий для рынков. Эксперт не исключил, что стороны позже вновь вернутся за стол переговоров.

"Я могу предположить, что они могут попробовать это, что ОПЕК заинтересован в этом, но я не знаю", — сказал Белл.

По его мнению, участники сделки не смогли договориться о ее продлении, потому что слишком многого требовали от России.

"Договоренности ОПЕК+, судя по всему, разваливаются. Даже если они существуют на бумаге, на практике их нет. Кажется, ОПЕК+ переоценила свои возможности, требуя слишком многого от России. Россия не была готова зайти так далеко. Честно говоря, у них было влияние, но не было мотивации того же уровня, что у других членов ОПЕК. Так что, наверное, надо было просить меньше (от России), чтобы чего-то добиться", — считает Белл.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей от уровня октября 2018 года. Соглашение действует до конца марта.

Однако 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться об углублении сокращения нефтедобычи. Как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи всех стран ОПЕК+, альянс будет продолжать работать в рамках хартии по сотрудничеству, но с 1 апреля обязательств по сокращению добычи ни у кого нет.