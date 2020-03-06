Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
МОСКВА, 6 мар /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI опустилась более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.34 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI обваливается на 9,3%, до 41,63 доллара за баррель. Минутами ранее показатель опускался более чем на 10%, до 41,12 доллара за баррель.
При этом стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 8,7%, до 45,64 доллара за баррель.
https://1prime.ru/energy/20200306/831037071.html