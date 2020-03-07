ПЕКИН, 7 мар — ПРАЙМ. Китай в январе-феврале этого года увеличил импорт нефти на 5,2%, природного газа — на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.

Оставаясь крупнейшим в мире импортером нефти, Китай за первые два месяца 2020 года импортировал лишь 86,08 миллиона тонн сырой нефти. В то же время за указанный период на 13,6% упал импорт продуктов нефтепереработки, составив 4,9 миллиона тонн за 2 месяца первых месяца года.

Согласно статистическим данным, январе-феврале этого года Китай ввез 17,8 миллиона тонн природного газа.

Импорт природного газа в 2019 году вырос на 6,9% в годовом выражении, составив 96,6 миллиона тонн, учитывая запуск в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири" в декабре. Китай за 2019 год ввез 505,7 миллиона тонн "черного золота".