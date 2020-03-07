МИНСК, 7 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть договоренности о поставках в страну более 6 миллионов тонн нефти, нужно решить вопрос логистики.

Он не уточнил, с каким государством были достигнуты такие договоренности.

"Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть. Потому что объемы большие — более 6 миллионов тонн", — сказал в субботу Лукашенко на встрече с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым. Слова президента приводит агентство Белта.

Лукашенко пояснил, что хочет "посоветоваться, каким образом нам, — стоит, не стоит покупать эту нефть, — лучше поступить, что более экономически выгодно". Он выразил надежду, что решение будет найдено.

"Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств", — сказал Лукашенко.

В настоящее время оба НПЗ работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработали около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск ищет альтернативных поставщиков сырья. В частности, есть договоренности о поставках сырья в марте компаниями "Сафмар" и ещё пятью небольшими российскими поставщиками, а также по поставке нефти, закупленной у трейдеров, морем через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге. Кроме того, в марте Азербайджан поставит через порт Одессы нефть, которая будет транспортирована далее в Белоруссию с использованием трубопровода Одесса-Броды. Минск также ведет переговоры со странами Балтии о поставках нефти через их порты с возобновлением работы нефтепровода Вентспилс-Полоцк на севере республики.

Ранее в правительстве республики сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что предполагает их загрузку на 50%.