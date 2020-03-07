БАКУ, 7 мар — ПРАЙМ. Формат ОПЕК+ не исчерпал себя вопреки отсутствию консенсуса, цели обеспечения стабильности рынка и цен актуальны по сей день, заявил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

"На мой взгляд, формат ОПЕК+ не исчерпал себя, несмотря на утверждаемую неспособность достигнуть консенсуса на последнем заседании. Экспертное сообщество сходится в том, что общие цели участников данного формата, которые их изначально объединили, продолжают сохранять свою актуальность — это желание совместно регулировать рынки нефти и желание избежать долгосрочного падения цены на нефть", — заявил Ахмедов.