МЕХИКО, 8 мар /ПРАЙМ/. Глава МВД Венесуэлы Нестор Реверол сообщил в субботу о новых задержаниях среди сотрудников и руководства государственной нефтегазовой корпорации PDVSA, в числе 38 задержанных экипаж танкера Negra Hipolita, президент PDV Marina и его ассистент, а также 6 менеджеров.

"В рамках межведомственного расследования под руководством генеральной прокуратуры задержаны 8 человек помимо 30 членов экипажа танкера", — заявил Реверол в эфире телеканала Iguana.

Министр сообщил, что сотрудники Главного управления военной контрразведки обнаружили кражу углеводородов с использованием танкера Negra Hipolita, который вывез с НПЗ Парагуана в штате Фалькон 40 тысяч баррелей бензина, 36 тысяч баррелей дизельного топлива и 50 тысяч баррелей авиационного керосина. Судно было перенаправлено на морскую границу между водами Венесуэлы и Нидерландских Антильских островов, где топливо перегрузили на танкер Panamanian Glory под флагом Колумбии.

Силы ВМФ страны задержали и конвоировали танкер Negra Hipolita на базу Сан-Аугустин-Армарио в Пуэрто-Кабельо, где его обыскали и арестовали экипаж.

Двадцатого февраля на фоне ужесточения санкций со стороны минфина США против торговых контрагентов венесуэльской нефтяной компании президент Николас Мадуро заявил о чрезвычайном положении и начал реформу в отрасли. Комиссию по реструктуризации компании возглавил вице-президент по экономике Венесуэлы Тарек Аль Аиссами.

Сотрудники венесуэльской разведки 28 февраля арестовали двух руководителей подразделения снабжения и торговли PDVSA. По данным президентской комиссии по реорганизации нефтяной отрасли, менеджеры передавали конфиденциальную информацию стратегического характера правительству США, которое таким образом получало возможность вредить нефтяной отрасли Венесуэлы.

Двадцать девятого февраля стало известно о серьезных перестановках в руководстве PDVSA — указом президента назначены новые вице-президенты компании по разведке и добыче, переработке, торговле и поставкам, финансам и персоналу.

Вскоре, 3 марта, по обвинению в хищении стратегических материалов — смазочных материалов, масел и сульфоновой кислоты — был задержан президент другого подразделения PDVSA — Aceites y Solventes Venezolanos SA (VASSA) — Оскар Рафаэль Апонте Ландаэрта.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.