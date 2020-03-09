МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть — основной продукт российского экспорта — в понедельник обрушились на треть после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Ниже приводится информация о предыдущих случаях резкого обрушения цен на нефть.

Нефть — единственный продукт в мире, чутко реагирующий на изменение баланса между спросом и предложением. Поэтому незначительные события — случайные или продуманные заранее, не говоря уже о крупных политических потрясениях, могут вызвать значительное колебание цен.

В 1986 году произошел обвал цен на нефть (падение почти в два раза) после того, как она росла, начиная с 1973 года, когда разразилась египетско-израильская война, более известная под названием "война судного дня". Тогда арабские страны-члены организации ОПЕК объявили эмбарго государствам, поддержавшим Израиль (США, Голландии и др.), и резко уменьшили поставки нефти в основные нефтепотребляющие страны. В результате стала расти добыча в странах, не входящих в ОПЕК, в первую очередь, в СССР. Рынок стал переполняться нефтью, и цены на нее рухнули. В 1986 году нефтяные цены упали с 32 долларов до 10 долларов, опускаясь временами до шести долларов за баррель. Многие эксперты считают этот обвал ключевой причиной краха СССР, прямые потери которого в 1986 году составили около 20 миллиардов долларов, а объем столь необходимого Советскому Союзу высокотехнологичного импорта сократился на треть.

В 1991 году мировые цены на нефть резко упали с 41,15 доллара до 17-18 долларов за баррель после окончания операции "Буря в пустыне", которую провели США и их союзники после того, как в 1990 году Ирак вторгся в Кувейт.

В 1998 году мировые цены на нефть снова пережили катастрофическое двукратное падение. В октябре 1997 года за баррель американской WTI (West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти) давали 22 доллара, а в декабре 1998 года — всего 11 долларов. Инвесторов и спекулянтов всего мира чрезвычайно напугал восточноазиатский финансовый кризис, в ходе которого азиатские развивающиеся страны не смогли расплатиться по краткосрочным долгам, испытали крах фондовых рынков и были вынуждены отказаться от фиксированных курсов валют. Падение нефтяных цен вызвало дефолт по краткосрочным государственным долгам в постсоветской России, обрушение фондового рынка, крах банковской системы и отказ от фиксированного курса рубля, который быстро обесценился.

В 2008 году резкое падение цены на нефть главным образом вызвал начавшийся в США финансовый кризис, который привел к экономическому спаду и снижению спроса на сырую нефть.

Обвал цен на нефть в 2015-2016 годах привел к значительному сокращению валютных поступлений в государственные бюджеты продавцов жидких углеводородов.

Нефтедобывающие страны забили тревогу: для некоторых из них, например Венесуэлы, из-за удешевления нефти добыча оказалась на грани рентабельности. Масштабный спад нефтяных цен транслировался в резкое сокращение венесуэльской экономики — с 2013 по 2017 год она снизилась на 35%.

9 марта 2020 года нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого. Из-за того, что Саудовская Аравия пригрозила увеличить предложение нефти на рынке началась ценовая война. После 30% обвала цен на нефть курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке. На фоне резкого падения нефтяных котировок, а также стоимости акций зарубежных эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) подешевели бумаги российских компаний в интервале 9-26%.