МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) практически не изменило свой прогноз предложения нефти в мире от стран, не входящих в ОПЕК, по итогам 2020 года, ожидая роста этого показателя на 2,1 миллиона баррелей в сутки, до 67,1 миллиона, об этом говорится в мартовском докладе агентства.

В прошлом докладе МЭА полагало, что этот показатель достигнет чуть более 2 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, как и ожидалось в феврале, в 2020 году предложение нефти от стран вне ОПЕК достигнет уровня 67,1 миллиона баррелей в сутки.

В то же время агентство отмечает, что после заседания представителей стран ОПЕК+ в пятницу, на котором альянсу не удалось договориться о новом сокращении добычи нефти, на рынке присутствует крайняя неопределенность, как в контексте спроса, так и предложения.

Кроме того, МЭА сохранило прогноз добычи жидких углеводородов в России в 2020 году на уровне 11,59 млн баррелей в сутки, несмотря на решение ОПЕК+ не продлевать соглашение о сокращении добычи нефти после марта.

Рост показателя, таким образом, составит 0,01 млн баррелей в сутки, ожидают в МЭА.