МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы падения в понедельник днем, отыграв тем самым треть утреннего обвала в 30%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 мск майский фьючерс марки Brent падает на 19,02%, до 36,66 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 20,13%, до 32,97 доллара за баррель. Ранее в понедельник обе марки обновили минимумы за четыре года, падая примерно на 30%..

Котировки нефти стали стремительно опускаться на фоне новостей о том, что сначала по итогам заседания ОПЕК+ в пятницу его участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении: в частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.