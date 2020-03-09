МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило свой прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2020 года из-за ситуации с коронавирусом и теперь ожидает в базовом сценарии снижения показателя на 90 тысяч баррелей в сутки, а в пессимистичном — на 730 тысяч, таким образом, падение спроса случится впервые с 2009 года, при этом в первом полугодии МЭА оценивает падение спроса на 2,5 миллиона баррелей в сутки, а во втором показатель будет близок к "нормальному" — об этом говорится в мартовском докладе агентства.

"Covid-19 (коронавирус) распространился за пределы Китая, и наш базовый прогноз по спросу на нефть в 2020 году был понижен на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Впервые с 2009 года ожидается падение спроса в годовом выражении — на 90 тысяч баррелей в сутки", — указывают эксперты МЭА. При этом в данном случае агентство ожидает возвращение спроса к близким к нормальным уровням во втором полугодии.

В случае же реализации пессимистичного сценария, предполагающего гораздо более медленное восстановление стран Азии и Европы от последствий коронавируса, спрос на нефть может упасть на 730 тысяч баррелей в сутки, считает МЭА.

Что касается нынешних показателей, то по оценкам МЭА, спрос на нефть в мире в первом квартале упал на 2,5 миллиона баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. "В этот объем входит снижение показателя в феврале на 4,2 миллиона баррелей в сутки год к году, из которых 3,6 миллиона баррелей в сутки пришлись на Китай", — уточняется в докладе.