БРЮССЕЛЬ, 9 мар — ПРАЙМ. Говорить о степени влияния ситуации с нефтяными ценами на перспективы глобальной торговли в нынешнем году слишком рано, заявил РИА Новости представитель Всемирной торговой организации (ВТО).

"Слишком рано говорить о том, что сегодняшние события могут означать для прогноза по торговле в этом году", — ответил он на вопрос агентства о том, как резкое падение цен на нефть может повлиять на глобальную торговлю, с учётом распространения коронавируса и торговых войн.

Нефтяные котировки ранее в понедельник обвалились на 30%, обновив минимумы за четыре года, после развала соглашения ОПЕК+ и обещания Саудовской Аравии нарастить добычу и снизить нефтяные цены. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель, WTI — до 27,9 доллара. Сейчас цены на нефть теряют примерно 20%.