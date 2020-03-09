БАГДАД, 9 мар — ПРАЙМ. Иракские власти проводят переговоры с заинтересованными сторонами для достижения соглашения по стабилизации рынка на фоне прекращения сделки по ограничению добычи нефти, сообщил РИА Новости официальный представитель миннефти страны Асем Джихад.

"Ирак сейчас проводит переговоры с заинтересованными сторонами для достижения нового соглашения, которое стабилизирует рынок нефти и положит конец падению цен на нефть. Предыдущее соглашение об ограничении добычи заканчивается в конце марта, мы намерены использовать это время, чтобы призвать страны-члены ОПЕК и не состоящие в организации достичь соглашения, которое вернет баланс на мировой рынок нефти", — заявил Джихад.

По его словам, Ираку на данный момент "неразумно" поставлять дополнительные объемы нефти на мировой рынок, так как это приведет к дальнейшему падению цен на нее.

"Падение цен на нефть нанесет значительный вред, особенно странам-производителям", — подчеркнул Джихад.

"Иракская делегация приложила значительные усилия, чтобы сблизить точки зрения Саудовской Аравии и РФ на встрече ОПЕК в Вене несколько дней назад", — сообщил чиновник.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — в декабре 2019 года составлял 4,535 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака тогда был на уровне 3,875 миллионов баррелей в сутки.

Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договоренности, сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у ее участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве, и бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.

Нефтяные котировки ранее в понедельник обвалились на 30%, обновив минимумы за четыре года, после развала соглашения ОПЕК+ и обещания Саудовской Аравии нарастить добычу и снизить нефтяные цены. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель, WTI — до 27,9 доллара. Сейчас цены на нефть теряют примерно 20%.