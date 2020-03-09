ВАШИНГТОН, 9 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Сам факт официального прекращения сделки ОПЕК+ не приведет к тому, что цены на нефть 1 апреля опять устремятся вниз, считают опрошенные РИА Новости американские аналитики фондового рынка.

Однако они не исключили, что цена на нефтяные фьючерсы еще не достигла дна. Все будет зависеть от восстановления спроса в Китае, упавшего из-за коронавируса, и решения самих стран по уровню добычи, говорят собеседники агентства.

Нефтяные котировки в ночь на понедельник обвалились более чем на 30% после новостей о том, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

"Я бы не ожидал очередного падения цен 1 апреля, так как рынок уже об этом (прекращении действия соглашения) знает", — заявил управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

С ним согласен и управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак. "Цены уже реагируют снижением прайса на отсутствие сделки", — сказал он.

При этом Королев не исключает, что нефтяные фьючерсы продолжат падение, "если будет новая информация, которая пока не ожидается рынком".

Ситуация на рынке нефти далека от стабилизации, и ему, возможно, предстоит долгий период волатильности, как до, так и после официального прекращения действия соглашения ОПЕК+ 1 апреля, считает эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

"Мы являемся свидетелями ценовой войны, где и Саудовская Аравия, и Россия будут преследовать, в первую очередь, свои национальные интересы. В этой ситуации каждый за себя, и остальному миру придется непросто", — уверен Макдоналд.

По его словам, многое будет зависеть и от того, насколько быстро будет восстанавливаться производство в Китае, пострадавшее от коронавируса.

"Если спрос на нефть из-за коронавируса по-прежнему не восстановится, то это еще большее давление на цены. Если все будет идти, как идет сейчас, мы можем стать свидетелями, что нефтяные фьючерсы перешагнут порог в 30 долларов и устремятся вниз", — ответил эксперт на вопрос РИА Новости, стоит ли ожидать дальнейшего сокращения цены на нефть после 1 апреля или рынок адаптировался к новостям и его ждет стабилизация.