МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. РФ в краткосрочном периоде может нарастить добычу нефти до 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе потенциал до 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Техкомитет ОПЕК+ планируется 18 марта, возможно участие России

"Несмотря на снижение цен и на ту волатильность, которую сегодня наблюдаем, наша отрасль остается конкурентноспособной. У нас в мире одни из наиболее низких затрат в добыче нефти, мы конкурентоспособны на мировых рынках. И что касается добычи, я думаю сегодня компании будут пересматривать свои инвестиционные планы и свои объемы, производственные программы", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарастить до 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе потенциал до 500 тысяч баррелей в сутки, это в ближайшее время", — добавил он.

По его словам, восстановление котировок нефти займет несколько месяцев.

"Что касается восстановления котировок (нефти — ред.), я думаю, что это займет несколько месяцев", — сказал Новак.

Предлагавшееся Россией продление сделки ОПЕК+ на второй квартал на действующих условиях было более мягким вариантом в условиях коронавируса, чем предлагала ОПЕК, и позволило бы сгладить колебания на рынке, заявил также Новак.

"Рассматривалось два основных варианта, которые были базовыми. Один из них — это вариант, предложенный Россией и рядом стран не ОПЕК. Он заключался в том, чтобы продлить действие существующего соглашения… как минимум, на один квартал и в течение этого времени мониторить ситуацию", — сказал Новак.

"И второй вариант, предложенный странами ОПЕК, и в первую очередь, Саудовской Аравией, связан с необходимостью с 1 апреля дополнительно сократить еще странами, входящими в соглашение, на 1,5 миллиона баррелей до конца 2020 года. Была серьезная дискуссия по этим вариантам. Мы считаем, что наш вариант был более мягкий, позволяющий нивелировать существенные колебания на рынке", — добавил он.

Новак также отметил, что союз ОПЕК+ не прекращает свое существование и будет работать по Хартии о бессрочном сотрудничестве, в рамках которой предполагается совместное реагирование на ситуацию на нефтяном рынке при необходимости, очередные же встречи альянса запланированы на май-июнь.

"Во-первых, хочу сказать, что двери не закрыты. То, что соглашение после 1 апреля не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и не-ОПЕК. Была подписана в прошлом году Хартия, и в рамках нее мы будем продолжать это взаимодействие", — сказал Новак.

"Очередные встречи мы запланированы в мае-июне, чтобы оценить ситуацию на рынке. Сейчас наша задача оперативно реагировать на ту ситуацию, которая есть на рынках, с тем, чтобы нивелировать максимально последствия и продолжать мониторинг", — добавил министр.

ОПЕК+ при необходимости сможет вернуться к регулированию добычи нефти, инструменты для этого у альянса есть, заявил глава Минэнерго РФ. "При необходимости у нас есть различные инструменты, в том числе и сокращение, и увеличение добычи. Договоренности могут быть достигнуты новые", — сказал он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.