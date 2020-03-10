ДОХА, 10 мар — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти, включая внутренние, до 12,3 миллиона баррелей в сутки, сообщил исполнительный директор компании аль-Амин ан-Насер.

"Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти, включая поставки для клиентов внутри королевства и за его пределами. Поставки сырой нефти будут на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер во вторник агентству Рейтер.

По его словам, компания договорилась со своими клиентами о предоставлении им таких объемов начиная с 1 апреля 2020 года и ожидает, что этот шаг будет иметь для нее долгосрочный положительный финансовый эффект.