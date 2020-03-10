МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO) планирует в апреле увеличить объем экспорта нефти, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник. Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки

"Ирак в апреле увеличит экспорт нефти до 3,6-3,7 миллиона баррелей в сутки", — отмечается в сообщении.

Агентство также обращает внимание на то, что в марте объем экспорта составил 3,44 миллиона баррелей в день.

Ранее стало известно, что иракские власти проводят переговоры с заинтересованными сторонами для достижения соглашения по стабилизации рынка на фоне прекращения сделки по ограничению добычи нефти.

Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля, когда истекут предыдущие договоренности, сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у ее участников больше не будет.