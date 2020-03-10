МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду обсудит с главами российских нефтяных компаний текущую ситуацию на рынке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с этими планами. Нефтяные цены обвалились на панике и ненадолго, считают аналитики

"Завтра состоится встреча, где министр обменяется мнениями с руководителями крупнейших нефтяных компаний по текущей ситуации на нефтяном рынке", — сказал собеседник агентства.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

Во вторник глава Saudi Aramco Амин Нассер подтвердил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 миллиона баррелей в сутки. Правда, глава компании не упомянул о скидках на 6-8 долларов за баррель, которые, по данным СМИ, Saudi Aramco предложила своим клиентам.