ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию на энергетических рынках с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, сообщил Белый дом.

"Президент и наследный принц обсудили глобальные рынки энергетики и другие важные региональные и двусторонние вопросы", — говорится в письменном заявлении представителя Белого дома Джадда Дира.

Представитель Белого дома уточнил, что разговор прошел в понедельник.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах альянса. А на выходных появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.