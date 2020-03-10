МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Несмотря на то что Россия не поддержала предложения по сокращению добычи нефти, что по сути привело к развалу действовавшего соглашения, говорить о прекращении взаимодействия стран, входящих в ОПЕК+ и, тем более, распаде картеля пока не приходится. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, ОПЕК вернется к политике регулирования добычи невзирая на то, как будут развиваться отношения с Россией. Важным вопросом является и то, удастся ли ключевым участникам сделки ОПЕК+ — Саудовской Аравии и России — восстановить диалог.

Эпидемия коронавируса приведет к еще большему снижению спроса на нефть. На фоне наращивания добычи и увеличения предложения эксперты не исключают падения котировок вплоть до 30 долларов за баррель.

На встрече представителей ОПЕК+ 6 марта стороны не договорились об условиях продления ограничений на добычу нефти: Россия хотела сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. Теперь с 1 апреля страны ОПЕК+ свободны от обязательств ограничивать добычу.

Нефтяные котировки на этом фоне в понедельник обвалились на 30%. Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев, сказал во вторник глава Минэнерго РФ Александр Новак. Он заявил также, что двери ОПЕК+ не закрыты, очередные встречи пройдут в мае-июне, и не исключено достижения альянсом новых договоренностей по ограничению добычи нефти.

В Кремле также не исключают, что России и Саудовской Аравии удастся договориться по добыче нефти.

ФИАСКО НА ПЕРЕГОВОРАХ

ОПЕК была создана нефтедобывающими странами в 1960 года для стабилизации цен на нефть, и в настоящее время в нее входят 14 стран.

С 1998 года Россия является наблюдателем, участвуя в сессиях Конференции ОПЕК.

Соглашение стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) об ограничении добычи нефти действует с начала 2017 года и в настоящий момент предполагает ее сокращение на 1,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года до конца текущего марта этого года.

Начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских напоминает, что ОПЕК+ эффективно поддерживала стабильность на нефтяном рынке даже в самые непростые времена, когда страны вне картеля интенсивно наращивали добычу.

На фоне кризиса в 2008 году ОПЕК провела самое крупное в своей истории сокращение объемов суточной добычи на 4,2 млн баррелей. В течение 2009 года стоимость сырья выросла на 78%.

После срыва сделки в конце прошлой недели Саудовская Аравия начала активную игру на понижение цен, желание побороться за удержание доли рынка перевесило соображения о поддержании стабильности рынка. "Успешно действовавшее объединение стран ОПЕК+ оказалось в жесточайшем кризисе, разногласия не позволили выработать единую позицию" – говорит он.

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА КАРТЕЛЯ

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что ОПЕК продолжит существовать в нынешнем виде, вопрос в том, удастся ли Саудовской Аравии — главной движущей силе ОПЕК — вернуться к нормальному диалогу с Россией в рамках ОПЕК+ или других форматов.

"Это в теории возможно, но потребует больших дипломатических усилий с обеих сторон. Пока самый вероятный сценарий — переход на какое-то время к политике максимизации добычи. При этом Саудовская Аравия имеет возможность нарастить добычу на 20%, а Россия — не более чем на 2-3%", — подсчитал он.

Новак во вторник заявил, что в краткосрочном периоде Россия может нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, а в перспективе — до 500 тысяч.

Cаудовская Saudi Aramco заявляет, что в апреле резко увеличит поставки нефти — до 12,3 млн баррелей.

По словам Маринченко, в будущем ОПЕК может вернуться к политике регулирования добычи, вне зависимости от того, как будут развиваться отношения с Россией. "

"Вклад Москвы в сделку был, скорее, дипломатический, реальное снижение добычи со стороны России было минимальным”, — сказал он.

Раскол в рядах ОПЕК+ нарастал уже давно и теперь реализовался жестким конфликтом интересов, сопровождавшимся сильным снижением цен нефти. При этом ставить крест на будущем взаимодействии стран соглашения еще рано, считает Подлевских.

"Шаг по увеличению объемов добычи лишь сформирует новую базу, от которой можно будет совершать новые сокращения. Такой вариант развития событий кажется достаточно реалистичным (и даже более вероятным, чем вариант бесповоротного распада соглашения), тем более что страны ОПЕК+ уже ранее проделывали такую процедуру", — говорит он.

"Распад ОПЕК+ по сути уже произошел”, — настаивает аналитик долгового рынка ИК "Иволга Капитал" Илья Григорьев. Альянс уже давно терял свои позиции, участников сделки не устраивало, что регулирование цен происходит за счет ряда стран, при этом в наиболее выигрышной ситуации находятся те участники рынка, которые в картель не входят – США, Норвегия, Бразилия и другие.

"По этой причине на протяжении последних двух лет из состава ОПЕК+ выходила та или иная страна. В конце прошлого года такое же намерение озвучила и Россия", — напомнил он.

Главный стратег "Универ Капитала" Дмитрий Александров сомневается в возможности развала картеля — более вероятна его пересборка на более низких ценовых уровнях на горизонте 1-2 кварталов.

Тем не менее, если целью действий участников ОПЕК является вытеснение конкурентов в ценовой войне, то быстрого возвращения темы серьезных сокращений уровней добычи ждать не стоит — для доведения до банкротства и ликвидации значительной части сланцевых игроков в США потребуется не менее года, и то лишь в том случае, если для их поддержки (и поддержки их кредиторов) не будут приняты специальные целевые меры, говорит он.

Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей "БКС Брокер", настроен более оптимистически и не ожидает пока развала сделки ОПЕК+, а тем более развала картеля в целом.

"Ключевым участникам этой сделки — России и Саудовской Аравии — нужно больше времени, чтобы перестроить свои экономики и уйти от нефтяной зависимости, поэтому им не нужна дешевая нефть. Думаю, что в течение какого-то времени сделка будет возобновлена", — сказал он.

КТО ПОТЕРЯЕТ, А КТО ПРИОБРЕТЕТ

Раскол в рядах ОПЕК+ нарастал уже давно и реализовался жестким конфликтом интересов, сопровождавшимся сильным снижением цен нефти. Хотя при этом “заинтересантов” в снижении цен нефти в рядах ее поставщиков быть не должно, отмечает Подлевских.

По его словам, выиграют от снижения цен импортеры нефти: в первую очередь крупнейшие профиты от падения цен будут у Китая и ЕС. Еще больше импортеры выиграют, если страны ОПЕК+ не смогут в будущем возобновить конструктивный диалог, полагает он.

Александров отмечает, что потенциальное преимущество получают страны (и компании) с низкой себестоимостью производства и значительной ресурсной базой, обеспечивающей добычу на 15-25 лет, бьющиеся за долю рынка и рассчитывающие нарастить добычу в будущем.

Однако реализовать это преимущество можно будет только в условиях сильного роста цен, например, после разрешения ситуации с коронавирусом — снятия угрозы пандемии и восстановления потребительского спроса.

От падения нефтяных цен пострадают все, а для стран, чей бюджет сильно зависит от продажи нефти на мировом рынке, такое падение будет сильным шоком – это касается и Саудовской Аравии, и России, предупреждает Григорьев.

Аналитики "ВТБ Капитал" отмечают чувствительность российских компаний к снижению цен на нефть: на каждый доллар снижения котировок их EBITDA снижается на 2–4%, а размер дивидендов на акцию – в среднем на 2–3%.

Что касается США, то экономика страны меньше зависит от экспорта ресурсов, а производители сланцевой нефти при низких ценах на сырье на мировых рынках обеспечивают более благоприятные условия для производства нефтепродуктов на внутреннем рынке. Иначе говоря, низкие цены на нефть для Америки – это гарантия низких цен на бензин и дизтопливо для внутренних потребителей, отмечает Григорьев.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

По мнению Новака, восстановление котировок нефти займет несколько месяцев. При более низких ценах на нефть всегда наблюдается дополнительное повышение спроса. "Рынок сегодня достаточно волатилен на той информации и настроениях, которые есть. Всегда есть и падение, и восстановление", — добавил он.

Перспективы длительной ценовой войны и дикого рынка, где каждый за себя, пока не стоит рассматривать как основной вариант, считает Подлевских.

Пессимистичные прогнозы о провале цен ниже 30, их уход в район 20 долларов за баррель могут реализоваться только в случае очень жесткого варианта мирового кризиса, который не зависимо от дальнейших действий ОПЕК+ может сильно подкосить будущее потребление нефти.

"Зарекаться от такого развития событий не стоит, но пока, даже при существующих разногласиях недавних партнеров по ОПЕК+, такой вариант динамики цен кажется достаточно экзотичным", — говорит он.

Александров уверен, что в падении нефти важнейшую роль играет вирусная тема — решения России и Саудовской Аравии только ускорили это движение. "Если экстренные меры центробанков и правительств поддержат спрос и вернут позитивные ожидания, то падения ниже 30 долларов за Brent мы не увидим", — сказал он.

По мнению Григорьева, в перспективе этого года нефтяные котировки на уровень 50-60 долларов не вернутся. Развитие эпидемии коронавируса приведет к еще большему снижению спроса, что на фоне наращивания добычи после развала ОПЕК+ не дает нефти ни одного шанса. Выше 35-45 долларов котировки не поднимутся, уверен он.

В свою очередь Авакян не исключает, что в средне- и долгосрочной перспективе можно ожидать баррель выше 50 долларов.