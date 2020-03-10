МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Совещание главы Минэнерго РФ Александра Новака с главами российских нефтяных компаний для обсуждения ситуации на рынке перенесено с 11 на 12 марта, сообщил РИА Новости источник, знакомый с этими планами.

"Совещание перенесено на 12 марта", — сказал источник.

Ранее во вторник источник РИА Новости сообщил, что Новак в среду обсудит с главами российских нефтяных компаний текущую ситуацию на рынке.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. А в выходные появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.