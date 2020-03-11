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МОСКВА, 11 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, рост цен уже превышает 3%, Brent дорожает больше чем на 4%, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 05.13 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,03%, до 38,72 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,26% до 35,48 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть обрушились более чем на 30% на фоне распада сделки ОПЕК+. Нефть марки Brent достигла минимума с января 2016 года, WTI – с февраля 2016 года. Во вторник цены начали восстанавливаться и в ходе торгов котировки росли более чем на 10%.

Инвесторы также обратили внимание на то, что нефтяные компании США готовы сократить издержки в ответ на снижение цен на нефть. Так, во вторник о таком решении сообщила Occidental Petroleum.

"Была практически незамедлительная реакция от американских компаний, добывающих нефть, что, вероятно, приведет к снижению добычи нефти США в ближайшие месяцы" — отметил партнер Again Capital LLC Джон Килдуфф (John Kilduff), чьи слова приводит агентство Рейтер.