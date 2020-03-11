МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Власти Китая рассматривают возможность увеличения государственных нефтяных резервов после обвала цен на сырье, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Новак: Страны ОПЕК+ следят за рынком нефти, их взаимоотношения остались в рамках хартии

"Высокопоставленные чиновники, занимающиеся вопросами планирования, проводят консультации с правительственными структурами Китая и государственными энергетическими компаниями о возможности увеличить стратегические запасы сырья страны за счет дешевой нефти", — цитирует агентство источники.

При этом они добавили, что Пекин еще не принял окончательного решения.

В минувший понедельник нефть подешевела более чем на 20%, до 30-35 долларов за баррель, после того, как сделка ОПЕК+ распалась и стало известно о намерении Саудовской Аравии существенно нарастить добычу и предложить своим покупателям 20-процентные скидки на апрель.