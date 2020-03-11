МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе выросли на 0,6% по сравнению с январем 2019 года и составили 9,015 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

При этом объем экспорта нефти снизился на 7,4% по отношению к январю 2019 года — до 19,786 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов снизился на 12,6% — до 11,3 миллиона тонн, в денежном выражении — на 8,7%, до 5,318 миллиарда долларов.

ГАЗ

Доходы РФ от экспорта трубопроводного газа в январе снизились на 41,1% по сравнению с январем 2019 года — до 3,02 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В целом экспорт такого газа в январе снизился на 11,9% — до 18,3 миллиарда кубометров.

Согласно законодательству РФ, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только "Газпром".

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе 2020 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составили 835,1 миллиона долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом в физическом выражении объем экспорта угля из РФ в январе вырос в годовом исчислении на 13,4% — до 12,529 миллиона тонн.

В 2019 году на экспорт было поставлено 205,394 миллиона тонн угля (рост на 2,9% к 2018 году) на общую сумму 15,987 миллиарда долларов (снижение на 6,2%).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Экспорт электроэнергии из России в январе снизился на 12,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 1,504 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе снизились на 38,4% — до 56,2 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии в январе вырос на 22,1% — до 140,1 миллиона кВт.ч, в денежном выражении – увеличился на 83,1%, до 3,6 миллиона долларов.