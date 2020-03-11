МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в апреле готова увеличить поставки нефти на мировой рынок до более 4 миллионов баррелей в день и нарастить свои плановые производственные мощности, говорится в пресс-релизе компании.

"В соответствии с нашей стратегией роста производственных мощностей… мы имеем возможность поставлять на рынок более 4 миллионов баррелей в сутки в апреле. Кроме того, мы увеличим свой целевой показатель производственных мощностей в 5 миллионов баррелей в день", — приводятся в сообщении слова генерального директора ADNOC Султана Ахмеда Аль Джабера.