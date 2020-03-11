МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. ОПЕК из-за китайского коронавируса в разы снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2020 год — на 0,92 миллиона баррелей в сутки, до 0,06 миллиона баррелей в день, оценка роста спроса в 2019 году также понижена — на 80 тысяч баррелей в сутки, до 0,83 миллиона, говорится в мартовском докладе организации.

"Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году также скорректирован на 0,92 миллиона баррелей в сутки до 0,06 миллиона баррелей в сутки, что отражает более медленный рост мировой экономики, связанный с дальнейшим распространением Covid-19 за пределами Китая", — говорится в докладе.

Таким образом, спрос на нефть по итогам года ожидается на уровне 99,73 миллиона баррелей в сутки.

При этом в своем заявлении в начале марта ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году до 0,48 миллиона баррелей в сутки.

"Эффект вспышки вируса Covid-19 в Китае и его неблагоприятное воздействие на сферу транспорта и (потребление – ред.) промышленного топлива были основными причинами пересмотра в сторону понижения", — поясняет ОПЕК. Организация ожидает, что вспышка серьезно повлияет на рост спроса на нефть не только в Китае, но и других странах и регионах, таких как Япония, Южная Корея, страны ОЭСР в Европе и государства Ближнего Востока.

ОПЕК также понизила прогноз на 2020 год по росту поставок нефти вне ОПЕК на 500 тысяч баррелей в сутки, до 1,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в мартовском докладе организации.

"В настоящее время прогнозируется, что поставки вне ОПЕК вырастут на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2020 году, пересмотр в сторону понижения на 500 тысяч баррелей в сутки, что в основном отражает дальнейшее замедление добычи нефти в США", — поясняется в докладе.

ОПЕК отмечает, что, по предварительным данным, мировые поставки нефти в феврале снизились на 290 тысяч баррелей в сутки по сравнению с январем, до среднего уровня 99,75 миллиона баррелей в сутки и выросли на 780 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении.

В докладе подчеркивается, что влияние событий, связанных с коронавирусом, "на и без того хрупкую глобальную экономическую ситуацию является достаточно сложным и требует скоординированных глобальных политических действий всех участников рынка".

Сама ОПЕК в феврале снизила добычу нефти на 546 тысяч баррелей в день к январю, до 27,772 миллиона баррелей в сутки за счет Ливии и Саудовской Аравии, говорится в мартовском докладе.

В частности, по данным доклада, добыча Ливии снизилась в феврале на 647 тысяч баррелей в день, до 146 тысяч баррелей в день. Саудовская Аравия сократила добычу на 56 тысяч баррелей в день, до 9,683 миллиона баррелей в сутки.

В то же время добыча Ирака в минувшем месяце выросла на 86 тысяч баррелей в день, до 4,594 миллиона баррелей в сутки, Нигерии — на 29 тысяч баррелей в день, до 1,789 миллиона баррелей в сутки. ОАЭ нарастила добычу на 13 тысяч баррелей в день, до 3,04 миллиона баррелей в сутки.