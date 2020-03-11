МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. ОПЕК после разрыва сделки ОПЕК+ поставит перед собой новой целью свою долю на рынке, а не его баланс, среднесуточная добыча организации в апреле-декабре вырастет до 29,2 миллиона баррелей в сутки против 28,7 миллиона в первом квартале 2020 года, а в 2021 году увеличение продолжится до 29,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в мартовском прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Из-за исхода встречи ОПЕК (и не ОПЕК — ред.) 6 марта, прогноз EIA предполагает, что ОПЕК начнет таргетировать долю на рынке вместо его баланса", — сообщается в докладе.

"EIA прогнозирует, что добыча ОПЕК в среднем составит 29,2 миллиона баррелей в сутки с апреля по декабрь 2020 года, что говорит о росте с 28,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2020 года. А в 2021 году, прогнозирует EIA, добыча ОПЕК в среднем будет составлять 29,4 миллиона баррелей в сутки", — также сказано в докладе.

Добыча нефти в США начнет снижаться в месячном выражении с мая, а в годовом перейдет к снижению с 2021 года по причине низких цен на нефть, считают в Минэнерго США.

"Несмотря на ожидание роста добычи нефти в среднем по 2020 году на 0,8 миллиона баррелей в сутки, EIA прогнозирует начало снижения добычи в месячном выражении с мая — добыча упадет с 13,2 миллиона баррелей в сутки в мае до 12,8 миллиона баррелей в сутки в декабре 2020 года", — говорится в докладе.

При этом в годовом выражении добыча нефти в США, по прогнозу, начнет снижаться в 2021 году — до 12,7 миллиона баррелей в сутки с 13 миллионов баррелей в сутки в 2020 году.

"Прогноз снижения в 2021 году вызван низкими ценами на нефть, это станет первым снижением годовой добычи в США с 2016 года", — заключает EIA.

Кроме того, мировые нефтяные запасы из-за слабого спроса в 2020 году вырастут в среднем на 1 миллион баррелей в сутки после снижения годом ранее, при этом наиболее сильным увеличение будет в первом полугодии — на 1,7 миллиона баррелей в сутки, отмечают в прогнозе.

"EIA ожидает, что нефтяные запасы в мире вырастут в среднем на 1 миллион баррелей в сутки в 2020 году после снижения на 0,1 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. Наиболее сильным рост будет в первом полугодии 2020 года — на 1,7 миллиона баррелей в сутки, поскольку рост спроса на нефть будет слабым", — пишет EIA.

Тем не менее, управление ждет улучшения спроса на нефть по мере оживления мировой экономики и замедления роста предложения на рынке в четвертом квартале, что будет способствовать балансировке рынка. И в 2021 году нефтяные запасы сократятся на 0,4 миллиона баррелей в сутки, полагает EIA.