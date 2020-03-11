БАГДАД, 11 мар — ПРАЙМ. Позитивные сдвиги наблюдаются в решении разногласий по ситуации на нефтяном рынке между Саудовской Аравией и Россией, заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Есть позитивные сдвиги, мы достигли позитивных шагов в этой связи, о чем объявим в ближайшее время", — заявил Джихад.

"Министр нефти Ирака проводит интенсивные переговоры в течение всех этих дней после того, как не удалось достигнуть соглашения (на встрече ОПЕК+ – ред.). Надеемся, что мы преуспеем в созыве встречи всех сторон", — заявил представитель ведомства.

Джихад отметил, что объявленное Эр-Риядом увеличение добычи и снижение цен на нефть "ухудшило ситуацию". "Министерство считает, что это не в интересах нефтяного рынка и производителей, мы должны сохранять единство ОПЕК и единство производителей, не состоящих в ОПЕК, во главе с РФ", — отметил чиновник.

"Сплочение производителей нефти, а не снятие ограничений на добычу, ведет к стабилизации нефтяного рынка и установлению лучшей цены и баланса. Неограниченная добыча создаст значительный хаос на мировых рынках, их станет сложно контролировать, а в итоге проиграют все", — заявил чиновник.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации важно разумно и объективно оценивать положение на рынке нефти и прикладывать усилия по стабилизации.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — в декабре 2019 года составлял 4,535 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака тогда был на уровне 3,875 миллионов баррелей в сутки.

Мировые цены на нефть опускаются в среду вечером более чем на 3% на фоне роста запасов сырья в США, ухудшения прогноза ОПЕК на спрос на нефть, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.40 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,36% — до 35,95 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,55% — до 35,97 доллара за баррель.