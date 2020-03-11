МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. ОПЕК просила Россию увеличить сокращение добычи на 300 тысяч баррелей в сутки, но это сложно сделать технически, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью агентству Рейтер.

"Если бы реализовался сценарий с сокращением мировой нефтедобычи еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки с апреля, как предлагала ОПЕК, России пришлось бы сократить еще 300 тысяч баррелей в сутки. Общий объем сокращения для России составил бы тогда 600 тысяч баррелей в сутки, а это — технологически сложно", — сказал Сорокин, слова которого приводит агентство.

Кроме того, каждое сокращение добычи — это риск, считает он.

"Очень легко оказаться в ситуации замкнутого круга, когда, срезая один раз, через две недели ты получаешь еще большую и еще худшую реакцию, потому что нефть сначала отскакивает немного, а затем снова падает, потому что спрос продолжает падать", — сказал Сорокин.