БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мар /ПРАЙМ/. Объявление коронавируса пандемией может спровоцировать дальнейшее падение на рынке нефти, которое уже достигло своих критических значений для отрасли, считает экс-министр энергетики Аргентины, основатель консалтинговой компании в энергетике Apud&Asociados Эмилио Хосе Апуд.

Он напомнил, что в последнее время на рынок нефти оказали негативное влияние новые геополитические и экономические факторы, которые привели к серьезному падению цен. Это эпидемия коронавируса, затронувшая экономическую активность наиболее сильных игроков в мировой торговле и промышленности и спровоцировавшая снижение спроса на энергоносители на 20%, а также распад сделки ОПЕК+.

"Да, конечно. По мере ухудшения ситуации с пандемией (коронавируса) экономическая активность все больше будет подвержена негативному влиянию в части транспорта, торговли, производства и оказания услуг. До настоящего времени падение спроса на энергоносители составляло 20%, но, если ситуация обострится, оно может быть и больше. Очевидно, это приведет к падению цен, особенно если компании будут наращивать добычу", — сообщил Апуд РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать дальнейшего падения на рынке нефти.

Вместе с тем, текущее снижение цен уже можно считать критическим для отрасли, полагает эксперт. "Я думаю то, что мы пришли к 35 долларам, уже критично… Эти цены истощают запасы, снижают возможность инвестирования и повышают затраты на производство", — сказал экс-министр энергетики.

По состоянию на 21.31 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,49% — до 35,93 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,64% — до 33,11 доллара за баррель.

ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4 291 человек.