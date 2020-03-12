МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Проведение техкомитета ОПЕК+ в формате телеконференции наиболее целесообразно в текущих условиях, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Как секретариат ОПЕК определит, так и будет. Скорее всего, в режиме конференции это наиболее целесообразно в нынешних условиях", — ответил он на вопрос о том, в каком формате и когда пройдет следующее заседание техкомитета ОПЕК+.

Во вторник министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что 18 марта пройдет заседание техкомитета ОПЕК+. Эту информацию затем подтвердили РИА Новости в Минэнерго РФ. Новак в среду сообщил, что представители России точно примут участие во встрече.

Ногаев в четверг заявил, что технический комитет ОПЕК+ может пройти в режиме селектора из-за коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.