МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК разослал приглашения странам ОПЕК+ для участия в заседании технического мониторингового комитета альянса 18 марта в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в организации.

"Приглашения высланы. Формат заседания — видеоконференция", — сказал он.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.