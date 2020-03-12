БАКУ/МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Заседание технического комитета ОПЕК+, запланированное на 18 марта, отменено, сообщили РИА Новости два источника в Баку и в ОПЕК.

"По имеющейся информации, заседания не будет", — сообщил осведомленный источник в Баку.

При этом источник агентства в ОПЕК также подтвердил эту информацию.

Ранее в четверг источник сообщил РИА Новости, что секретариат ОПЕК разослал приглашения странам ОПЕК+ для участия в заседании технического мониторингового комитета альянса 18 марта в формате видеоконференции.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в стСАранах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке.

Министр энергетики РФ Александр Новак в среду сообщал, что представители России точно примут участие в техкомитете ОПЕК+, а в четверг высказался за проведение этой встречи в формате телеконференции.