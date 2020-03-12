МОСКВА, 12 мар — Прайм. Для "Татнефти" цена нефти даже в 8 долларов за баррель не является критичной, заявил журналистам глава компании Наиль Маганов.

Распад сделки ОПЕК+ обрушил нефтяные котировки и рынки по всему миру, баррель Brent сейчас торгуется около 33,3 доллара.

"Восемь долларов не критично", — сказал Маганов в ответ на вопрос, до какого уровня цена нефти не будет являться для "Татнефти" критичной.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. Падение цен 9 марта достигало 30%.

Минэнерго РФ в четверг проводит встречу с главами российских нефтяных компаний для обсуждения ситуации на рынке.