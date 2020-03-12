МИНСК, 12 мар — ПРАЙМ. Танкер с 90 тысячами тонн азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в порт Одессы, в четверг начнется ее подача в трубопровод, а поступление сырья на Мозырский НПЗ на юге Белоруссии ожидается на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер прибыл в порт "Южный". В настоящее время его подгоняют под разгрузку. Сегодня начнется слив и подача в трубу (трубопровод Одесса-Броды – ред.)", — говорится в комментарии Тищенко, поступившем в четверг в РИА Новости.

"На следующей неделе Мозырский нефтеперерабатывающий завод получит эту нефть — 90 тысяч тонн марки Azeri light", — уточнил он.