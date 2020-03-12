МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и руководители российских нефтяных компаний на встрече в четверг не обсуждали возврат к сделке ОПЕК+, сообщил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Мы это даже не обсуждали, потому что не мы были инициаторами выхода из этого соглашения", — сказал Дюков.

Нефтяники констатировали, что несколько разочарованы результатом переговоров в Вене по сделке ОПЕК+, ее следовало бы сохранить, но разрыв соглашения был не российской идеей.

Никаких конкретных предложений по ситуации на рынке нефти на встрече нефтяных компаний с главой Минэнерго РФ Александром Новаком в четверг сделано не было, заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов. При этом он констатировал, что диалог между Россией и ОПЕК+ нужен и полезен.

По его словам, компании РФ мобилизованы работать при низких ценах на нефть. Критичную для "Лукойла" цену нефти назвать сложно, все зависит от налоговой системы, рассказал он.

В свою очередь, Дюков заверил, что "Газпром нефть" устойчива и к цене нефти ниже 35 долларов за баррель. После распада сделки ОПЕК+ компания изучает возможность увеличения добычи, и за месяц может нарастить ее на 45-50 тысяч баррелей в сутки, а в планах по году будет руководствоваться экономической эффективностью. Компании сами будут принимать решение об увеличении объёмов добычи, рекомендаций от Минэнерго на этот счёт не поступало, добавил он.

Для "Татнефти" цена нефти даже в 8 долларов за баррель не является критичной, заявил ранее журналистам глава компании Наиль Маганов.

В контексте информации о том, что Саудовская Аравия готовится поставить в Европу большие объемы нефти, которая намного дешевле российского сырья, Дюков сообщил, что "Газпром нефть" не видит угрозы для размещения своей нефти на рынке, в том числе, европейском. Несмотря на текущие условия, практически весь объем законтрактован



