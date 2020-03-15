ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — ПРАЙМ. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал о плюсах низких цен на нефть.

"(Низкие) цены — это, может быть, не очень хорошо для рынка, но с другой стороны… (они) помогут оздоровить рынок, убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью, что будет являться гарантией успешного, уже долгосрочного развития рынка нефти", — рассказал Дюков в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Он добавил, что устойчивость к низким ценам, себестоимость добычи в 3,5 доллара за баррель, низкий уровень долга дают все основания "безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен".

"И не только сохранить добычу, но и у нас есть все основания и возможности для того, чтобы эту добычу увеличить", — сказал Дюков.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал обвал на нефтяном рынке и падение курса рубля.