БАГДАД, 15 мар — ПРАЙМ. Ирак добился прогресса в сближении точек зрения нефтедобывающих стран для созыва встречи представителей участников сделки ОПЕК+ с целью балансировки мирового рынка нефти, сообщил в воскресенье РИА Новости официальный представитель министерства нефти Ирака Исам Джихад.

Встреча техкомитета ОПЕК+ планировалась на 18 марта, но ранее появилась информация, что она не состоится из-за отказа Саудовской Аравии участвовать в ней после срыва соглашения ОПЕК+.

"Ирак добился успеха после интенсивных переговоров вице-премьера, министра нефти Ирака с участниками сделки ОПЕК+, с главой организации Мохаммедом Баркиндо и министром энергетики Алжира, который председательствует сейчас в ОПЕК, Мухаммедом Арикабом, чтобы сблизить точки зрения на необходимость созыва мониторингового комитета на уровне министров, членом которого является Ирак, а также министерской встречи ОПЕК+. Ираку также удалось добиться успеха, чтобы погасить конфликт между определенными сторонами, он встретил серьезный отклик от определенных сторон, особенно России и других стран", — сказал Джихад.

По его словам, ограничения на поездки, которые наложили разные страны, могут послужить причиной отсрочки встречи технического комитета ОПЕК+, но Ирак смог добиться успеха в назначении даты встречи.

Он отметил, что контакты продолжатся, поскольку все убеждены в пагубности сложившейся ситуации и необходимости принять срочные меры для стабилизации рынка нефти.

Очередная встреча представителей ОПЕК+ прошла 6 марта, на ней участники не смогли достичь новых договоренностей — изменения их параметров либо продления срока действия сделки. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал обвал на нефтяном рынке.