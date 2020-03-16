МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило рейтинг американской нефтяной компании ExxonMobil до "АА" с "АА+", прогноз негативный, следует из релиза агентства.

"Показатели соотношения денежного потока к левериджу американской… нефтяной компании ExxonMobil оказались значительно ниже наших ожиданий по рейтингу в 2019 году", — объясняет рейтинговое действие агентство. S&P также уточнило, что ухудшению рейтинга способствовало и падение цен на нефть и газ.

Негативный прогноз отражает возможность дальнейшего понижения рейтинга в том случае, если компания не предпримет необходимых шагов для увеличения показателя отношения денежного потока к левериджу ближе к 60% в течение года-двух.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В России компания участвует в проекте "Сахалин-1" — разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% — у "Роснефти" и индийской ONGC).