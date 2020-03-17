МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Ранее в ходе торгов нефть марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, опустившись ниже 30 долларов за баррель. Процентное падение цены превышало 12% у Brent и 10% — у WTI.

По состоянию на 4.02 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,10%, до 30,48 доллара за баррель. Майский фьючерс марки Brent дорожает 5,23%, до 31,17 доллара за баррель.