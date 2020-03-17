МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, готовится к реструктуризации задолженности на фоне падения цен на нефть и газ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"Chesapeake Energy Corp. привлекла консультантов по реструктуризации долга в условиях резкого падения цен на энергоносители", — сообщает агентство со ссылкой на эти источники.

По данным четырёх собеседников агентства, Chesapeake наняла сотрудников американской юридической фирмы Kirkland&Ellis LLP и инвестиционных банкиров из Rothschild&Co.

По состоянию на конец 2019 года непогашенная задолженность Chesapeake Energy составляла 8,9 миллиарда долларов. С начала текущего года акции компании на бирже Нью-Йорка упали в цене более чем в четыре раза.

Нефтяные котировки с начала года подешевели уже вдвое, а накануне в ходе торгов цена нефти марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, опустившись ниже 30 долларов за баррель. Распродажи происходят на фоне значительного снижения спроса в результате глобального распространения коронавируса COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку этого вируса пандемией.

Дополнительное давление на цены оказали новости о завершении соглашения ОПЕК+. Страны альянса 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров договорённостей о сокращении добычи нефти, ни об их продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах – участниках ОПЕК+. Саудовская Аравия и ОАЭ после этого объявили о своем намерении снизить отпускные цены на нефть и нарастить производственные мощности.