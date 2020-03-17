МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Самый экстремальный прогноз Сбербанка предполагает падение цен на нефть до 20 долларов за баррель и курса рубля до 100 за доллар, заявил глава банка Герман Греф в ходе интернет-конференции для журналистов.

"Мы рассматривали падение цен на нефть до уровня 20, мы рассматривали как экстремальный сценарий рост курса до уровня 100 и так далее — с соответствующими макроэкономическими сдвигами, с временными разрывами производственных цепочек, с остановкой части предприятий и так далее. Но это вообще экстремальный такой сценарий, более худшего сценария мы пока не придумали. Но пока обстановка не дает нам задачки еще какой-то disaster-вариант (катастрофический — ред.) сценарий рассматривать", — сказал Греф.

В феврале-марте ситуация на мировом и российском финансовых рынках значительно ухудшилась. Распространение коронавирусной инфекции за пределами Китая привело к распродажам активов. Курс рубля значительно снижался после обвала цены на нефть на 30% 9 марта.

Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, которые обеспечили стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта. В частности, ЦБ на прошлой неделе объявил, что с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Кроме того, ЦБ ввел временные регуляторные послабления для банков, которые должны помочь в сложный период отраслям транспорта и туризма, и стимулировать кредитование производителей медицинских товаров, спрос на которые вырос в последнее время.