МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Свободное место в мировых нефтехранилищах в ближайшие месяцы может закончиться из-за негативного влияния коронавируса на спрос на сырье, пишет газета Financial Times со ссылкой на мнение нефтяных трейдеров.

Для тех, кто сдает в аренду резервуары для хранения нефти или скупает дешевую нефть, чтобы потом продать ее с прибылью, такая ситуация выглядит как "подарок". Но в целом сложившаяся ситуация — это, во-первых, испытание для мощностей хранения, а во-вторых, цены на "черное золото" могут снизиться еще сильнее и будут вынуждать закрывать нефтяные месторождения. "Чем-то придется пожертвовать. Мир производит слишком много нефти", — сказал глава Gunvor Торбьёрн Торнквист (Torbjorn Tornqvist).

Руководитель аналитического отдела крупнейшего в мире независимого нефтяного трейдера Vitol Джованни Серио (Giovanni Serio) сказал в свою очередь, что вскоре у трейдеров не останется иного выбора, кроме как начать хранить нефть на танкерах в море, а это более дорогостоящий вариант по сравнению с нефтехранилищами. "Ситуацию с сочетанием ослабления спроса и избыточного предложения вряд ли можно уладить с помощью нефтехранилищ на суше. В определенный момент нам нужно будет заполнить все танкеры", — сказал Серио.

В минувшие выходные агентство Блумберг по итогам опроса экспертов и трейдеров сообщило, что спрос на нефть в 2020 году рискует продемонстрировать крупнейшее падение в истории из-за попыток предотвращения распространения коронавируса. Снижение может оказаться больше 1 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного во время рецессии в 2009 году, и даже 2,65 миллиона баррелей, отмеченных в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после очередного нефтяного кризиса.

В связи с этим Financial Times пишет, что нефтетрейдеры, такие как Gunvor, ждут, что спрос может упасть по меньшей мере на 5 миллионов баррелей в день в апреле (и тогда же завершится действие соглашения ОПЕК+), что составляет 5% мирового спроса.

Цены на нефть с начала года уже упали более чем вдвое из-за опасений, связанных с коронавирусом, и прекращения действия договорённостей ОПЕК+. Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.