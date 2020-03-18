МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россия в январе 2020 года вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,603 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте — Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, добыча в РФ в январе 2020 года сократилась по отношению к декабрю 2019 года на 0,1%. США в январе нарастили добычу на 1,5%, до 12,779 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,748 миллиона баррелей в сутки, что больше по сравнению с декабрем на 1,6%.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе сократился по отношению к декабрю на 1,1%, до 7,294 миллиона баррелей в сутки, из США — уменьшился на 7%, до 3,413 миллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В декабре РФ экспортировала 4,936 миллиона баррелей нефти в сутки, а в ноябре — 5,443 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США сократилась в январе на 2,1% в сравнении с предыдущим месяцем, до 16,448 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка уменьшилась на 1,2%, до 2,202 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на 1% с уровня предыдущего месяца и составила 5,948 миллиона баррелей в сутки.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — уменьшился на 1,4% по сравнению с показателем декабря, до 4,47 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака снизился на 4,5%, до 3,701 миллиона баррелей в сутки.