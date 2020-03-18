МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Нефтяные цены в мире в среду вечером продолжают падать, снижение достигло 10-15%, при этом цена на сорт Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель впервые с сентября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 9,1% — до 26,14 доллара за баррель, минутами ранее показатель опустился ниже 26 долларов. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 13,72%, до 23,58 доллара за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывает статистика минэнерго США по запасам этого сырья в стране. За минувшую неделю запасы нефти увеличились на 2 миллиона баррелей, до 453,7 миллиона. При этом аналитики ожидали роста показателя на 3,3 миллиона баррелей.

Согласно данным организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), США в январе нарастили добычу нефти на 1,5%, до 12,779 миллиона баррелей нефти в сутки.

Падение цен на нефть началось 6 марта, после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. С тех пор цены на нефть упали почти в два раза. В начале марта стоимость нефти обеих марок находилась в районе 48 долларов.

"Из-за того, что саудиты и россияне ведут жесткую борьбу за долю на рынке, трудно найти какое-либо быстрое решение этой проблемы…. Единственное, что, вероятно, подтолкнет их вернуться за стол обсуждений — это еще более низкие цены", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ING.