МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) открыла крупное нефтяное месторождение на участке Kenli 6-1 в Бохайском заливе у побережья Китая, об этом говорится в заявлении компании.

"Структура Kenli 6-1 расположена в нижнем поднятии "Лайбэй" в южной части Бохайского бассейна на средней глубине около 19,2 метра. Разведочная скважина KL6-1-3 была пробурена на глубине 1596 метров и вскрыла нефтегазоносные зоны толщиной около 20 метров. Скважина в ходе испытания получила приток нефти в объеме 1,178 тысячи баррелей в сутки", — говорится в сообщении.

Компания отметила, что месторождение, как ожидается, станет первым крупным источником нефти в этом районе.

CNOOC — третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира — в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая.