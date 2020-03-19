МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Крупнейший в Европе независимый производитель газа и нефти Wintershall Dea будет готов к проведению запланированного во Франкфурте IPO с лета 2020 года, но непосредственный старт процессу дадут акционеры исходя их ситуации на рыке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Наши акционеры планируют публичное размещение акций нашей компании. Начиная с лета этого года мы будем на стартовой позиции и готовы к IPO", — сказали в компании, комментируя вопрос о влиянии турбулентности на нефтяном рынке на планы по проведению IPO.

"Сигнал для выхода на биржу дадут наши акционеры BASF и LetterOne — в зависимости от ситуации на рынке", — добавили в пресс-службе.

Немецкая BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана в 2019 году завершили сделку по слиянию своих нефтегазовых активов — Wintershall и Dea — в новую объединенную компанию Wintershall Dea. Доля LetterOne в ней составляет 33%, BASF — 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.

Акционеры Wintershall Dea теперь планируют провести IPO новой объединенной компании. Так, BASF в феврале сообщала, что целевым сроком для первичного публичного размещения является вторая половина 2020 года.

Цены на нефть и газ в текущем году обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне пандемии коронавируса. Негативный эффект сложившейся ситуации был усилен непродлением соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, после чего ограничения на добычу в ряде стран, в том числе в Саудовской Аравии и России, перестают действовать с 1 апреля.