МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Обвал нефти ниже 25 долларов за баррель происходит на фоне ожидаемого беспрецедентного дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке, который является худшим со времен Второй мировой войны, сказал РИА Новости управляющий директор по инвестициям "ТКБ Инвестмент Партнерс" Владимир Цупров.

Мировые цены на нефть стремительно падают. Так, в среду вечером марка Brent подешевела до минимума с 12 мая 2003 года, пробив вниз отметку в 25 долларов за баррель.

"К сожалению, критический уровень не достигнут, потому что ожидается огромный дисбаланс спроса и предложения на рынке нефти. Поэтому нефть может упасть и ниже 25 долларов за баррель, и ниже 20 долларов за баррель. Это беспрецедентная история сейчас – дисбаланс спроса и предложения. Такого не было, наверное, со времен Второй мировой войны", — сказал он.

С его точки зрения, это означает, что рубль будет, скорее всего, падать и дальше. "Нижние уровни по рублю будут зависеть от того, до какого уровня упадет нефть и как долго там задержится. А сейчас этого сказать никто не может. Ситуация беспрецедентная, поэтому все прогнозы сейчас несколько бессмысленны", — добавил он.

Резкое падение курса рубля началось после начала череды обвалов нефтяных котировок, когда страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. За этот период рубль упал к доллару почти на 17%, к евро – почти на 13%. На вечерних торгах в среду, 18 марта, торги рублем в парах с долларом и евро в среду уперлись в верхние планки 80,87 рубля и 88,725 рубля.