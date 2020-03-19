МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Независимые нефтегазодобывающие компании США реструктуризируют долги на миллиарды долларов или обсуждают новые способы поддержки бизнеса, поскольку обвал цен на нефть угрожает им банкротствами, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные банкиров и экспертов сектора.

В частности, газета называет такие американские нефтегазовые компании как Whiting Petroleum и Antero Resources, которые начали изучать варианты реструктуризации и определять возможных консультантов. Также, по данным источников, California Resources и Gulfport Energy уже наняли консультантов для проведения реструктуризации.

Газета пишет, что сланцевая индустрия США начала испытывать некоторые сложности еще в 2019 года, когда средняя цена нефти марки WTI составляла около 57 долларов за баррель. По данным юридической компании Haynes & Boone, которые приводи FT, в прошлом году 42 нефтяные компании в США с долгами в 26 миллиардов долларов подали заявку на защиту от банкротства, тогда как в 2018 году таких компаний было только 28 с долгами объемом 13 миллиардов долларов.

"Падение цен на нефть на 67% с января ощутимо ухудшило перспективы нефтедобывающих компаний, которые в настоящее время урезают свои планы по бурению скважин", — пишет газета и добавляет, что отрасль столкнулась с беспрецедентным падением спроса на нефть из-за пандемии коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.

Ранее на текущей неделе СМИ сообщили, что компания Chesapeake Energy, один из пионеров сланцевой отрасли США, готовится к реструктуризации задолженности на фоне падения цен на нефть и газ. По состоянию на конец 2019 года непогашенная задолженность Chesapeake Energy составляла 8,9 миллиарда долларов. С начала текущего года акции компании на бирже Нью-Йорка упали в цене более чем в четыре раза.

Нефтяные цены с начала года обрушились более чем вдвое, в среду, 18 марта, показатели упали до минимума с 2002-2003 годов. Распродажи происходят на фоне значительного снижения спроса в результате глобального распространения коронавируса COVID-19. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку этого вируса пандемией.