МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Нефть сейчас могла бы стоить на 20-25 долларов дороже за баррель, если бы страны ОПЕК+ продлили сделку по сокращению добычи нефти, считает вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

Нефтяные котировки в среду рухнули к многолетним минимумам: Brent упал до минимума с 12 мая 2003 года, 26 долларов за баррель, WTI — до минимума с 1 марта 2002 года, 23 доллара за баррель.

"Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел (от развала сделки ОПЕК+ — ред.), он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от 20 до 25 долларов минус", — сказал Федун в интервью РБК.

Если бы сторонам удалось договорится о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около 50 долларов, приводит РБК слова бизнесмена.